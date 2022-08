Maakohus andis Karuste ja Õhtulehe ajakirjaniku vaidluses õiguse valgalastele

Karused ütlesid toona, et pole hääli ostnud ning pöördusid loo autori vastu kohtusse. Nad soovisid väidetavalt ebaõigete andmete ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist, põhjendades, et neile on tekitatud mainekahju. «Kuigi kostja ei ole expressis verbis (selge sõnaga – toim) öelnud, et hagejad kindlasti ostsid hääli, siis on ta lugejatele taolise mulje selgelt loonud,» põhjendasid Karused nõudes.