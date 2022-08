Pihkvas meelitatakse vabatahtlikke 100 000 rublaga Ukrainasse sõdima

Pakutava rahasumma puhul on Pihkvas tegemist märkimisväärse summaga, sest tööturul on seis pingeline. Näiteks armees teenivate seersantidele makstav palk on pealt 800 euro ning lihtsa politseiniku kuupalk umbes 400 eurot. Õpetajad peavad aga läbi ajama umbes 300-eurose kuupalgaga.

Kui palju on Pihkva oblastist inimesi vabatahtlikuna Ukrainasse sõdima läinud, pole teada. Küll on aga teada, et Ukrainas on 24. veebruarist alates hukkunud vähemalt 79 Pihkva oblasti elanikku.