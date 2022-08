Ahven aitab Vabarnal festivali korraldada

Korraldajad soovivad tuua värskust Eesti muusika- ja festivaliellu ning toetada kohalikke ettevõtteid ja artiste. Et artistide jätkusuutlikkus, õiglane tasustamine ja erilise muusikalise sisu pakkumine on ka idufirma Fairmus tegevusala, otsustati nendega käed lüüa.

Fairmusi juhi trummar Reigo Ahvena sõnul on Treski festival ja Fairmus üllatavalt sarnased. «Mõlemad tahame, et kohalik muusika ja kogukond õitseks ning astuks ühte jalga. Samal ajal ei puudu rahvusvaheline ambitsioon. Ühine soov on, et muusikud oleksid hoitud ning inimesed saaksid mugavalt endale olulisele muusikale ligipääsu.»