Laulja Stefan saab isaks

Koitsaar on pärit Tallinna lähedalt Arukülast. Ta töötab raamatupidamisettevõttes finantsanalüütikuna, kuid tegeleb ka tantsimisega, mida on harrastanud juba 20 aastat.

Stefaniga kohtuski Victoria tantsimise kaudu. «Otsustasin võtta pärast keskkooli ühe vaba aasta, et lihtsalt puhata koolist ja reisida. Läksin Tallinna-Stockholmi kruiisilaeva peale tantsima ning show-programmis on lisaks tantsijatele tavaliselt ka lauljad ja just Stefan tuli meile lauljaks. Nii me kohtusimegi. Laeva nimi oli ka veel Victoria,» avaldas Victoria mais Elu24-le. See kõik juhtus 2018. aastal.