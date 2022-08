Odava hinnaga kiirmood jätab kasutatud riided varju

Kapist Kappi Põlva ja Võru poe omaniku Erle Tekseli sõnul erineb kahes linnas just lasteriiete ostetavus.

Lõuna-Eestis on kohti, kus odavmoe tootemargid ja reisimine on taaskasutajate hulga väiksemaks surunud, aga leiab ka näiteid, kus nii üldine hinnatõus kui õige kaubavalik on kliendid kasutatut ostma lükanud.