Vallad plaanivad punamonumentidest vabaneda

Hiljuti kogunesid Tõrva vallavolikogu koalitsiooni liikmed, kes võtsid seisukoha, et valla punamonumendid tuleks lähema kahe nädala jooksul kaardistada ning seejärel teha sõjahaudade komisjonile ettepanek neist vabaneda. «16. augustil on tulemas volikogu istung, siis on plaanis see seisukoht ametlikult kinnitada,» lausus vallavanem Maido Ruusmann.