Politsei palub abi Raplas kodust lahkunud 80-aastase Valeri leidmisel.

Valeri on erakordselt hea suhtleja, kes räägib endast tihti kolmandas isikus. Vaatamata kõrgele eale, ei valmista talle raskust läbida pikki vahemaid, nende läbimiseks võib ta kasutada ka võõraid jalgrattaid. Politseile laekunud info kohaselt oli Valeri enne lahkumist küsinud suunda Lätti ning väitnud, et soovib välja jõuda Pariisi. Näiteks lahkus Valeri 2020. aastal samuti kodust ning mees leiti hiljem hoopis Poolast. Ka praegu on alust arvata, et mees on riigist lahkunud ning võtnud suuna Kesk-Euroopa poole.