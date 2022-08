GALERII ⟩ Selgusid Võru maakonna noortevaldkonna tegijad

Selgusid 2022. aasta Võru maakonna noortevaldkonna märkimisväärseimad teod ja silmapaistvaimad tegijad. Võrumaa Arengukeskus välja konkursi, et tunnustada 2022. aasta noortevaldkonna tublisid tegijaid. Kokku esitati 21 kandidaati, kelle seast komisjon valis kuues kategoorias välja 2022. aasta silmapaistvaimad.

Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Anti Allas ütles, et noori peab tunnustama ja seda ka panuse eest valdkondades, mis avalikkusele hästi välja ei paista. «Paljud noored annavad väärt panuse näiteks kodus, aidates vanemaid või mujal, kus nende tehtu on ääretult vajalik, ent mida on raskem kõrvalt vaatajana märgata,» lisas ta. Allas julgustab ka selliseid tublisid noori märkama ja ka konkursile esitama.