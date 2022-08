Võru vallas Puigal valmis madalseiklusrada.

Seiklusraja eesmärk on motiveerida erinevas vanuses inimesi liikuma. Lähedal asuva koolimaja lapsed saavad kasutada seiklusrada õuevahetundide ajal, pikapäevarühmas, kehalise kasvatuse tundides ning lõimida erinevaid tegevusi isegi ainetundides, nagu matemaatika, loodusõpetus, muusika, erinevates keeletunnid või füüsika. Lasteaialapsed saavad seiklusrada kasutada osavus- ja koordinatsiooni arendamiseks, ronimisoskuse harjutamiseks või lihtsalt lustimiseks.

Madalseiklusrada ulatub maapinnast paari meetri kõrgusele. Seiklusrada jääb Puiga kooli juurest liikudes pargipoolsesse osasse (mägisem osa pargist) ning seiklusraja metsaalune pind on kaetud puukoore multšiga, mis peaks leevendama kukkumist. Juhime tähelepanu, et raja kasutamiseks vanuselisi piiranguid küll pole, kuid lapsed peaksid rada kasutama vanemliku järelevalve all.