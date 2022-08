Liisa Pakosta: parim muinsuskaitsja on hooliv omanik

„Kokkupuude muinsuskaitsega on seni tõesti olnud keeruline ja konarlik. Viimane üllatus oli, et kui istutasime lossi ette tulbipeenra, küsis kohalik muinsuskaitseametnik, miks oleme ilma loata tegutsenud ja käskis kaevetööd kohe peatada. Seepärast on soe tunne, et Liisa Pakosta meid külastas: usun, et panime täna aluse sujuvamale koostööle,“ oli Maris Reimann lootusrikas.

Omavalitsuste esindajad nõustusid, et Valgamaal ja Lõuna-Eestis laiemalt on puudus kvaliteetsetest majutusvõimalustest ning sellesuunalised arendused väärivad igakülgset toetust.

„Piirkonnale on oluline majutuskohti juurde luua. Hiljutise näitena tõid Tõrva tulepäevad kohale 7000 inimest, suurürituste korraldamisel on ööbimisvõimalused väga olulised. Seetõttu on omavalitsused toetavad taoliste arenduste suhtes, nagu Taagepera loss ja Kaagjärve mõis kavandavad,” märkis Valga vallavolikogu esimees Lauri Drubinš.

Muinsuskaitseameti peadirektor Liisa Pakosta nõustus, et kommunikatsioon omanike ja muinsuskaitse vahel vajab parandamist. „Omaniku soov kaitsealust mälestist arendada ja tulusaks muuta tegelikult toetab seaduse mõtet, et omanik peab mälestist hoidma. Hoida ei saa ilma rahata, omanikul peab olema võimalus oma kohustuste täitmiseks ka vahendeid teenida. Eesti riigi seadused on riigi ja omaniku suhted sättinud nii, et mõistlikud lahendused peaksid olema võimalikud. Parim muinsuskaitse ongi hooliv omanik,“ rääkis Liisa Pakosta.