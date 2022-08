Valgamaa lühiuudised

Võistlusel joosti Pajust Valka

Jõuproov toob Otepääle 150 rullsuusatajat 11 riigist

Otepääl Tehvandi spordikeskuses saab 19.–21. augustil teoks rahvusvaheline rullsuusa maailmakarikasarja etapp. Võistlustele on oodata ligi 150 sportlast Eestist, Itaaliast, Rootsist, Norrast, Saksamaalt, Ukrainast, Lätist, Leedust, Hiinast, Taiwanist ja Kasahstanist.

Juba kolmandat korda Eestis korraldatav võistlus on ühtlasi sarja teine etapp. Reedel on kavas vabatehnika sprindid, laupäeval vabatehnika mass-start ning pühapäeval eraldistardist sõidud klassikalises tehnikas. LEPM

Valmisid uued turismikaardid

Valga vallas on paigaldatud Paju mälestusmärgi juures parklasse ja Lüllemäe kaupluse juurde uued turismi välikaardid. Üks kaart on veel paigaldamisel Võru suunast tulijatele linna sissesõidutee äärde.

Kaartide valmistamist koordineeris Valgamaa arenguagentuur koostöös omavalitsustega. Tööversioone aitas redigeerida välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt. Kokku valmis üheksa turismi välikaarti, Valga, Otepää ja Tõrva said igaüks neid oma valda paigaldamiseks kolm. Kaardid maksid kokku 17 084,40 eurot.

Otepääl tuleb kaks heategevusüritust

Sangaste kultuurimajas toimub aga tantsuõhtu ansambliga Hulkurid. Kogu tulu läheb heategevuseks. Ansambel, kuhu kuuluvad Raul Tamm, Tajo Kadajas ja Ivo Pill, ei avalikusta kunagi, kuhu ja kellele nende kingitus läheb ega oota ka mingit tänu. Küll aitavad nad enda sõnul valikuta kõiki – oluline on inimese soov ja vajadus millegi järele, mida ta ise endale soetada ei saa. Ettevõtmise korraldajad ja ühtlasi heameelsed osalejad on motoliikumine ÜhisSõit ja motovennaskond Forgemen. Osalema on oodatud ka sõjapõgenikud Ukrainast. LEPM