Tellingutest vabanenud Rõuge kirik ootab tornikikast

Rõuge kiriku remonditööd on lõppenud, peagi kaunistab torni uus kukk.

Rõuge kiriku fassaaditööd on lõppenud ning kirik tellingutest vaba. Hiljuti said valmis ka kiriku tornikiivri parandustööd. Nüüd ootab pühakoda tornivarda otsa veel kuldset kikast, mis valmis mõni päev tagasi Tartu metallikunstniku käe all.