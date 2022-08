Arved Breidaks: vene keele kaitseks

Koos Venemaa kallaletungiga Ukrainale on visalt püsinud jutuainena vene keele õpetamise vajalikkus Eesti koolides. Kas on õige õpetada lastele kohustuslikus korras agressori keelt, samas kui on teisi keeli, mille omandamine võiks ellu astuvale inimesele olla kasulikum?