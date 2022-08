Anne Vaigre: miks me korraldame kaunite kodude konkurssi?

Eesti kodukaunistamise ühendus (EKKÜ) on kodukaunistamise liikumist ühendav ja motiveeriv organisatsioon. See liikumine ise on aga üldrahvalik üritus, mille peamine eesmärk on arendada meie elukeskkonna korrastamist hea eeskuju kaudu ja muuta kogu riik selliseks paigaks, kus endal oleks ilus elada ja ka külalised end hästi tunneksid.

Kodukaunistamine ei ole ainult hool kodu eest. See on hoolimine oma kodukohast ja Eestimaast. Iga kauni paiga ja hubase kodu loomine nõuab hoolt ja ettepoole vaatamist, ühte hoidmist ja koostegemist. Kodutunne on see, mille me ise loome. Iga kodu on omamoodi, meile tähtis ja oluline.