Palav ilm tuleb nädala lõpus tagasi

Kolmapäeva öösel on selge ilm, aga kohati tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 5-10, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 22-25, tuulele avatud rannikul kuni 20 kraadi.

Reede öösel on selge ja kuiv ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 2-7 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub lõunakaare, rannikul briisituul 2-7 m/s. Sooja on 22-28 kraadi.

Nädalavahetus on nõrgeneva kõrgrõhuvööndi all sajuta ja rahulik. Ilm on südasuviselt palav, päevased maksimumid tõusevad 25-29 kraadi juurde, öised miinimumid võivad 10 kraadi lähedale langeda.