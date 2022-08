Keeni Põhikooli direktoriks valiti Peeter Kangur

«Olen veendunud, et meie valda on vaja eriilmelisi põhikoole. Keeni Põhikool ja Pühajärve Põhikooli on kaks omanäolist kooli ja see peaks ka nii jääma,» sõnas Peeter Kangur. «Koolidel peaks säilima omapära, see on minu jaoks väga oluline, ladusaks toimetamiseks peab aga kogu kollektiiv astuma ühte jalga. Esmamulje kooli kollektiivist on väga hea.»