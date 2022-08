Turniir Rumeenias algas käsipalluritele võidukalt

«Jäime Austria koondisele alla ilmselt kõikide asjadega. Austria oli mänguks hästi valmistunud. Kuigi teisel poolajal olid meil võimalused mängu enda kasuks pöörata, siis otsustavatel hetkedel me eksisime,» võttis kaotuse kokku Kalmer Musting.

«Krammile määratud punane kaart halvas meie mängu. Kramm on kaitses oluline mängija ning ka võistkonna liider, kes motiveerib meeskonda. Kui Hendrik Koks oli eile üleplatsimees, siis täna kahjuks sellist minekut ei olnud. Ka olid kohtumises Austria vastu meie mõlemad väravavahid tagasihoidlikud,» analüüsis Musting.

Edasise kohta sõnas peatreener: «Meie alagrupp on väga võrdne, kui kõik koondised on omavahel ära mänginud, siis on näha, mis üldse edasi saab.»