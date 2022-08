Ruumikitsikus tõukas külapoodi laiendama

Ei tule just iga päev ette, et külapood saab juurdeehitise. Aga just nii on Otepää lähedal asuvas Nõunis juba mõnda aega näha olnud. See on omakorda paljudes tekitanud küsimusi: mida seal rajatakse? Restorani? Uut poodi? Või midagi sootuks muud?