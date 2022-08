Töövõimetuslehti hakkasid väljastama ka õed

«Mul on hea meel, et õdedel kui kõrgelt haritud ning laialdase iseseisva kliinilise töö kogemusega spetsialistidel on nüüd lisaks pädevusele ka seadusandlik luba lühiaegse töövõimetuse korral patsiendiga algusest lõpuni ise tegeleda, arsti vaid vajadusel kaasates,» kommenteeris Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi.

Määruse jõustumisega muutus töövõimetuslehtede avamine ja lõpetamine lihtsamaks ning töövõimetuslehti saab edaspidi avada ja lõpetada ka sidevahendite teel. Samuti on töövõimetuslehe avajal edaspidi võimalik lisada lehe eeldatav lõppemise kuupäev. Paljude haiguste puhul on võimalik ette prognoosida, millal inimene terveneb ning on võimeline tööle naasma. Kui inimene on prognoositud kuupäevaks tervenenud, pole tal vaja eraldi enam perearsti või pereõe vastuvõtule pöörduda ja tema töövõimetusleht lõpeb tulevikus automaatselt märgitud kuupäeval.