Gretel Juhansoo: kui viisakas olla on veider ...

Öeldakse, et lõunaeestlane on täiesti eriline inimene, kelle tunned juba kaugelt ära. Kes on aga veel paremini äratuntav? Muidugi seto. Värskas setode keskel elades ma aga kunagi sellele mõttekäigule pihta ei saanud – kõik ju täiesti tavalised inimesed.