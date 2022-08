Jaanus Barkala: valitsusest peaks saama hea partner omavalitsustele

Koalitsioonilepingust see aga silma ei paista ning praegu ei ole isegi oluline, kas ambitsioonikad eesmärgid sündisid Isamaa ja sotsiaaldemokraatide survel või mitte. Olulisem on, et järgnevate kuude jooksul on seatud eesmärgiks astuda olulised sammud nii eestikeelse hariduse, energiakriisi kui ka inimeste toimetulekut puudutavates küsimustes.

Mul on väga kahju, et enam kui 30 aastat pärast iseseisvumist pole Eesti suutnud koolides üle minna täielikult eestikeelsele õppele. Seetõttu on kannatanud meie ühiskonna julgeolek, sidusus, lõimumine ja ka tööjõuturg. Olukord, kus kooli lõpetavad noored, kes ei suuda minna edasi kõrgkooli või leida töökohta, mõjub Eesti majandusele väga halvasti.

See klaaslagi pärsib meie majandust ja ka eesti kultuuriruumi arengut. Mis aga praeguses julgeolekuolukorras veelgi olulisem: kakskeelne haridussüsteem taastoodab kakskeelset infovälja ning tekitab lisapingeid meie ühiskonnas. Kui kümned tuhanded Eesti elanikud saavad oma infot Vene propagandakanalitest, on see juba otsene oht Eesti julgeolekule.

Seega on koalitsiooni kokkulepe, et üleminek eestikeelsele haridusele algab 2024. aastast, ainuõige otsus. Loodetavasti kaasneb sellega ka oluline investeering õpetajate palga- ja järelkasvu. Et noored inimesed näeksid end tulevikus õpetajana, tuleb hoolitseda selle eest, et õpetaja töökoormus ja palgatase oleksid konkurentsivõimelised.