Rikka Ivvani pillilaager tähistab 20. sünnipäeva

Kahekümnel järjestikusel suvel on Rikka Ivvani talu pererahvas võõrustanud enda kodutalus rahvapillimänguhuvilisi lapsi ja noori. Kui esimestel laagriaastatel alles otsiti oma nägu ja laagrisse said tulla ka täiskasvanud, siis üsna pea suunati laager just lastele ja noortele, kes pillimängutee alguses.

Seetõttu kutsub peakorraldaja Rikka Ivvani talu perenaine Sigre seda huvitekitamise laagriks – laagisse võivad tulla ka pillimängus alles esimesi samme tegevad huvilised. Õpetajateks on läbi aastate olnud tuntud rahvamuusikud. Kõige pikema staažiga on Siim Sarv, Kadri Lepasson, Ott Kaasik ja Milja Udras.

Algusest peale on tähtsal kohal olnud ka maaelu tutvustamine, sest laager toimub nüüdseks juba 146-aastases traditsioonilises seto kindlustalus, mille peremees Ain Raal on suuresti oma kätega korda teinud. Keskkond ja asjaolu, et laager toimub kellegi kodus, on loonud laagri erilise õhkkonna. Nii on laagrilised saanud aasta aastalt kaasa elada ühe vana seto talu renoveerimisele.