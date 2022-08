Põlvamaal kahekordistus puukborrelioosi haigusjuhtude hulk

Nimelt pöörduvad paljud patsiendid perearsti poole kaebusega, mis küll võib olla puukborrelioosi ehk Lyme’i tõvega seotud, kuid ei pruugi. Et inimesed on aga tihti juba borrelioosi haigestumises ise kindlad, on neid ümber veenda pea võimatu. «Haiguse pärast on ärevust liiga palju,» nentis Nigol.