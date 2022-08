Tervishoiujuhid käisid haiglaid tänamas

«Tutvuti sellega, kuidas on haiglad valmistunud eelolevaks viirusehooajaks ning millised kogemused on saadud koroonavastases võitluses,» selgitas terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas.

Kõigile külastatud haiglatele anti ka tänukiri, sest nende panus võitluses pandeemiaga on olnud tähelepanuväärne. «Kõige suurem murekoht on haiglates endiselt personalipuudus ning seda enam tuleb nende pingutusi esile tõsta,» tõdes Kaas. «Kahjuks ei ole COVID-19 veel seljatatud ning ees seisab raske sügis. Õnneks on haiglad selleks valmistunud ning oskavad viimase kahe aasta kogemustest õppides juba paremini valmis olla.»

Üldjoontes jätsid Lõuna-Eesti haiglad tema sõnul külalistele hea mulje. «Haiglates on jõutud teha ümberehitusi, loodud on täiendavaid isolatsioonipalateid ning tõhustatud ventilatsioonisüsteeme. Kõik need parendustööd aitavad kaasa ka sellele, et vältida haiglasiseseid nakkusi, mis ohustavad nii personali kui neid patsiente, kes pole haiglasse sattunud koroona tõttu. Kõik ümberehitustööd pole aga veel lõppenud ning need jätkuvad ka 2023. aastal,» lisas Kaas.