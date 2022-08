Rõuges jääb tänavanimi muutmata

5. augustini ootas vallavalitsus kohalike arvamusi. Nüüd on otsustatud, et tänava nimi jääb muutmata, kuna selgus, et tegu ei ole selle ajaloolise nimega ning ka Metsa tänava elanikud ei olnud nime muutmisega nõus, ütles Rõuge valla maaspetsialist Heidi Normann.