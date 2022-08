Vanaema ja mõisapreili panevad meistrimehe pingireale punkti

Kolmapäeval andis Valga vallas Harglas tegutsev skulptor Andres Rattasepp veel Kalliküla bussipeatuse tulevasele pingile viimast lihvi. Varem on tema käe all valminud massiivsed puidust bussiootepingid samas piirkonnas Sooblase, Taheva ja Laanemetsa külas.

Uuel pingil võib istumas ńäha lahke näoga maavanaema, kel käsi välja sirutatud. Käe toorik oli just veidi enne ajalehe esinduse saabumist vanaema kere külge liimitud ja ootas õigele kujule vormimist. Sedalaadi liimimine on kujuri sõnul tavaline praktika, kuna ühes tükis tehes jääks selline lahendus ebakindel. «Isegi kui mul oleks nii jämedat pakku ja ma oleks käe sellest ühe tükina välja saaginud, siis puu kiud on risti ja ta murdub ära.»