Seto kuningriigi meistri tiitel läks Mulgimaale

Tänavusele käsitöökonkursile laekus 11 tiranikku ehk käterätikut. Leidus nii enda kootud kangast, poeriiet kui vanaema pärandatud kangaid. Kuid nagu märkis konkursi korraldanud Seto Käsitüü Kogo, olid kõik pitsid meistritel endil heegeldatud. Võidutöö oli väga korrektne: ilurätik oli õmmeldud, pilutatud, tikitud ja heegeldatud pitsiga kaunistatud. Lisaks professionaalsete hindajate heakskiidule pälvis see publiku lemmiku tiitli.

Käsitööd on meeldinud Läätsele teha juba keskkooliajast saati, aga vahepeal oli selleks vähem aega ja huvi. Sel kevadel lõpetas ta aga Räpina aianduskooli tekstiilkäsitöö eriala. Võistlusel osalenud käterätt ongi koolitöö, arvestuse sai Lääts selle eest nii heegeldamises kui tikkimises. Kui kuningriigipäevale mineku plaan oli naisel juba kindel, otsustas ta ka rätiku igaks juhuks kaasa võtta. «Võit oli ikka päris ootamatu,» kinnitas ta.

Tänavu suvel pole Läätsel eriti aega käsitööks jagunud, aga ta usub, et sügisel saab taas rohkem sellega tegeleda. Lääts on väga tänulik Räpina aianduskooli käsitööõpetajatele, kelle käe all ta südamelähedasi oskusi koolis lihvis. «Need kaks aastat olid päris tegusad.»