Võrulanna pöördus katsumuste kiuste tagasi kunsti juurde

Tuvikene mäletab ennast juba väiksest peale joonistamas. Kuna tüdruk lasteaias ei käinud, hakkas ta hommikul pärast ärkamist kohe pliiatsiga sehkendama. Nii sai tehtud ka pilt üheksa-aastasele vennale, aga õpetaja ei jäänud uskuma, et see poisi tehtud oleks – koolis arvati, et ju ema joonistas.