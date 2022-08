Miks mees nüüd korraldamise üle võtta otsustas? «Mõnes mõttes oli see missioonitunne. Tahaks ikkagi, et Antslas laadatraditsioon jätkuks: varasemad korraldajad on suutnud selle nii suureks teha ja see on piirkonnale ka oluline kaubamärk,» ütles Kavant. Lisaks motiveeris sündmust korraldama enda kodukoha elu edendamise soov.