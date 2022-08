Bolt alandab tõukerataste piirkiirust

Bolti tõukerataste Baltikumi juht Eimantas Balta märkis, et kiirus on turvalise liiklemise üks põhielemente. «Erinevad teadusuuringud ütlevad üheselt, et sõiduki liikumiskiirus määrab suures joones ära, kas liiklusõnnetus toimub ja kui rasked on selle tagajärjed. Õhtustel aegadel on veel eraldi faktoriks ka halb nähtavus. Juht ei pruugi õigel ajal märgata teede olukorda või teisi kaasliiklejaid, mistõttu oleme otsustanud oma sähkude kiirust reede ja laupäeva õhtuti oluliselt alandada,» ütles Balta.