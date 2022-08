Suurt Taevaskoda näevad nüüd ka ratastoolikasutajad

RMK loodusvaht Ülo Leitu rääkis, et matkarada pani ehitama enda silmaga nähtud kurb vaatepilt. «Läksin eelmisel aastal Väikesest Taevaskojast Suurde. Seal on üks kõrge trepp, 30 astet kindlasti. All oli aga mitu lapsevankrit. Jäin siis mõtlema, et miks küll nii.» Ta lisas, et kui lapsevankri saab veel tõesti trepi alla jätta ning võsuke süles vaateid nautima minna, siis ratastooliga liikujatele oli ligipääsetavus täiesti olematu.