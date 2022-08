Palavus ei taandu: lähipäevade soojamaksimumid on üle 30 kraadi

Teisipäeva öösel on laialdaselt selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3–9 m/s. Sooja on 14–19, tuulele avatud rannikul kuni 22 kraadi, Ennelõunal on valdavalt selge ja kuiv ilm. Pärastlõunal lisandub pilverünki ja õhtu poole sajab kohati hoovihma, ühtlasi on äikeseoht. Puhub idakaare tuul 3–9 m/s. Sooja on 27–31, tuulele avatud rannikul kuni 23 kradi.

Kolmapäeva öö hakul on laialdaselt selge ja sajuta ilm. Pärast keskööd lisandub pilvi ja Lõuna-Eestis suureneb hoovihma võimalus, ühtlasi on äikeseoht. Puhub kagutuul 3–9 m/s. Sooja on 16–21 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab äikesevihma. Puhub idakaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 27–31, meremõjuga rannikul kuni 23 kraadi.