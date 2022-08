Puka öölaulupidu tuleb juubelihõnguline

Tänavune Puka öölaulupidu pealkirjaga «Me pole enam väikesed» on juubelihõnguline. «Laulmine on alati olnud üks osa eestlaste pärimuskultuurist. Juba 15 aastat on meie kogukond hoidnud au sees koorilaulu, ühislaulmist ja muusikat,» ütles Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin Uffert.

Tema sõnul on peo korraldajate peamine eesmärk väärtustada ja hoida rahvakultuuri, võimaldada kogukondlikku kultuuritegevust, luua head tingimused kultuuriinimestele tegutsemiseks ja laiendada kultuuris osalejate ringi. «Eriti on see oluline sellisel keerulisel ajal, kus me praegu elame,» ütles Uffert.

Lauljad aitasid repertuaari kokku panna

Tänavu tegid korraldajad üleskutse lauljatele ja lauluhuvilistele osaleda juubelilaulupeo repertuaari koostamisel. Soovijatel oli võimalik pakkuda kavva oma lemmiklugu, mida võiks augustikuisel öölaulupeol kuulda ja kaasa laulda.

«Juubelisündmust oleme otsustanud tähistada väärikalt,» ütles korraldaja Katrin Uffert. Kooride eeslauljaks on kutsutud populaarne ja rahvalemmikust artist Gerli Padar. Koore ja soliste saadab bänd Horoskoop.

Katrin Uffert, Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja «Suur rõõm on kohata endisi elanikke just öölaulupeol, sest siis leitakse võimalus naasta kodupaika, et külastada oma sugulasi ja kohtuda sõpradega.»

Et iga külaline saaks laulda koos kooride ja solistidega, võimaldavad korraldajad kõigil soetada endale juubelilauliku. «Öölaulupidu saab nimetada tõeliseks üheks kõige suuremaks ja lemmikumaks sündmuseks Pukas ja üldse Lõuna-Eestis. Sel päeval kogunevad Puka kultuurimaja parki nii eakad kui noored,» lisas kultuurikorraldaja.