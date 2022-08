Sirje Potisepp: toidutööstus püüab jääda ellu mitme kriisi tules

Endiselt päevakorras olevale viiruskriisile on lisandunud tööjõupuudus, energiakandjate kriis ja meeletu hinnatõus, veebruarist alates ka sõda Ukrainas. Lisaks on meil veel üks sõda, mis mõjutab oluliselt Eesti toidutootjate käekäiku. See on kaubanduskettide, eriti välisomanikele kuuluvate kettide omavaheline hinnasõda.