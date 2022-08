Mitmed elektrimüüjad plaanivad pakkuda universaalteenust

Tegevjuht märkis, et konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinda saab kasutada ainult universaalteenuse osutamiseks kodutarbijatele ja ka korteriühistutele. Sealhulgas lisavad elektrimüüjad tootmishinnale juurde oma müügimarginaali, et katta universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulusid ning mõistlikku ärikasumit.

"Elektrumi kliendid on fikseeritud hinnaga lepingud sõlminud väga erineva hinnaga, sõltuvalt sellest millisel ajahetkel need on tehtud, näiteks nendele klientidele, kes sõlmisid fikseeritud hinnaga lepingu aasta tagasi või varem näiteks kolmeks aastaks, jääb universaalteenuse hind tõenäoliselt kallimaks ja neil ei olegi mõtet midagi muuta. Uued fikseeritud hinnaga pakkumised võtavad arvesse tänast olukorda, ning sellisel juhul võib universaalteenus tõepoolest tulla tarbijale kasulik," ütles Liivand.

Elektrumi vaates on aga universaalteenuse puhul mõned aspektid, millega on neil elektrimüüjana raske nõustuda. "Eelnõu järgi elektrimüüjat vahetades või sama elektrimüüja juures paketti vahetades olemasolev elektrileping peatub universaalteenuse lepingu kehtivuse ajaks ning peale universaalteenuse lepingu lõppemist endised lepingu tingimused peaksid taastuma. Selline ajutine vana lepingu "külmutamine" tekitab elektrimüüjale väga palju segadust, vajadust muuta kiiresti kliendihaldus süsteeme selliselt et kuidagi monitoorida kliendilepingute staatust," tõi Liivand näiteks.

"Tähtajaliste fikseeritud hinnaga lepingute puhul nende "külmutamisel" ja hilisemal "ülessulatamisel" ei saa elektrimüüja realiseerida ka neid instrumente, mida ta muidu kasutab hinnariskide maandamiseks," lisas tegevjuht.

15. juulil allkirjastatud koalitsioonileppes seadis loodav valitsuskoalitsioon eesmärgiks võtta vastu elektrituruseaduse muudatused, millega luuakse kodutarbijatele võimalus osta elektrienergiat universaalteenusena alates 1. oktoobrist.

Selleks kohustatakse Eesti Energiat kui Nord Pooli Eesti piirkonna turgu valitseva seisundiga elektritootjat müüma elektrit Eesti kodu- ja väiketarbijatele ning kõigile elektri edasimüüjatele hinnaga, mille on kooskõlastanud konkurentsiamet ning mis arvestab süsinikuheitme- ja teiste tootmiskulude ja mõistliku kasumiga.