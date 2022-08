GALERII ⟩ Mustjõe kalapäev meelitas kohale üle saja kalapüügihuvilise

Püügivõistluse eripäraks on suunitlus noortele ning perekondadele ja sõpruskondadele. Seda tehakse just läbi erinevate ülesannete. Reeglina kalapüügivõistlustel tuleb võitjaks see, kes püüab kõige rohkem kala või kelle saak on kõige suurem, siis Mustjõe kalapäeva püügiülesanded annavad ka võimaluse võita neil peaauhinda, kelle saak on tagasihoidlikum.