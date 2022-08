VIDEOLUGU ⟩ Antsla armastatud puhkemetsa ootavad ees raietööd

«Kaitstavat metsa on siin väga vähe, enamik on tulundusmets, et võiks nagu majandada,» lausus RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo. «Samas peame arvestama, et tegu on ikkagi rahvale väga olulise alaga: siin on Kasumetsa terviserada, talvel suusatatakse, samuti on siin jalgrattarada, värskelt tehti kettagolfirada – kasutajaid on hästi palju.»