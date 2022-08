Vunki Mano! loometalgutele eelneb ettevalmistav seminar

Võrumaa Arenduskeskuse arendusnõunik ja EUARENASe projektijuht Aivar Nigol ütles, et tänaseks on tehtud palju eeltööd: «Me oleme teinud community reporting (eesti keeles: kogukonna tagasipeegeldus) meetodil videointervjuud, eesmärgiga saada parem ülevaade, kuidas Vunki Mano! metoodika on seni toiminud ja millisena kaasamist üldiselt nähakse.»

Setomaa Liidu tegevjuht ja ettevõtja Margus Timmo on öelnud, et tema hindab Vunki Mano metoodikat väga: «Seal tekib selline tunne, et sa saad seal luua mingisugusust uut tulevikku.» Ta lisas, et see on hea võimalus leida mõttekaaslasi: «Eriti võimas on see kui sa jõuad ka mingisuguse selguseni, konkreetse nägemuseni, mida teised ka usuvad».