Lõuna-Eestis koguti peredele koolikaupu

Põlva Selveris askeldas 11. augustil ostukäru juures kolm vabatahtlikku ning käru täitus päris kiiresti vihikute, värvipliiatsite, vildikate, joonlaudade ja muu koolitööks vajalikuga. 15-aastane Hanna-Marii Koor rääkis, et osaleb ettevõtmises juba kolmandat aastat järjest, sest soovib suurperesid aidata. Ka tema ise on suurest perest: tal on neli õde-venda.