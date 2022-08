Majutusasutusi kimbutab pandeemia järel tööjõupuudus

Põlva hotelli Pesa tegevjuht Lily Lind tunnistas, et kui enne koroonalaineid jäi hotelli täitumus 70–80 protsendi vahele, siis tänavu on suveperioodi keskmine täitumus 60–70 protsenti. «Enne koroonat läks meil muidugi paremini.»

Siiski lisas ta, et kartis suuremat langust. Ka on tõusnud siseturistide arv, kes nende hotellis ööbivad. Küll aga tuleb jätkuvalt pead murda, kuidas majanduslikult mitte kahjumisse jääda. «Koroonaperioodil sai Pesa restoranist toitu koju tellida ja seda saab vajadusel ka nüüd teha,» selgitas Lind.

Kõige suur probleem on aga tööjõupuudus. «Praegu on palju raskem töötajaid leida kui varem. Paljud tellivad meie restoranist endiselt toitu koju, kuid oleme pidanud mõne tellimuse tühistama, sest meil ei jätku inimesi, kes toidu nendeni viiks.»

Tegevjuhi hinnangul mõjutab uute töötajate leidmist seegi, et turismindus pole nende seisukohalt enam turvaline valdkond, sest tulevik on ebakindel. Et vee peal püsida, on hotell pidanud ka hindu tõstma: majutuse maksumus tubades on tõusnud ligi kümme protsenti.