Tomi Saluveer: tan-riigid trügivad turule

Ka väetiseturul on niinimetatud tan-pakkujaid praegu üsna palju. Eksportijateks on üleöö saanud riigid, kes pole kunagi varem väetiseid tootnud, vähemalt mitte sellistes mahtudes, kuid on ühtäkki nüüd oma toodanguga kohal. Pakutakse lämmastikväetiseid, kompleksväetiseid ja muud. Edasimüüjatel pole raske mõista, milliseid kanaleid pidi see kaup reaalselt turule trügib ning vähemalt seni pole nad sellele ümbernurgateele väidetavalt astunud.