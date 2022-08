Põllumehi ähvardab väetisekriis

Sügis võib kaasa tuua rekordilised väetise hinnad. Nimelt on lämmastikväetise tootmise üks peamistest toorainetest gaas, mille hind kütteperioodi alates eeldatavasti tõuseb, samuti on küsitav väetise kättesaadavus. Ähvardav kriis on sundinud põllumehi asuma juba praegu väetist varuma.