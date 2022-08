Venemaal praalitakse Eesti-vastaste küberrünnakuga

«Hetkel on Eestis suuri probleeme internetimaksetega,» kirjutas Runews24 kolmapäeva pärastlõunal viitega häkkerite Telegrami kanalile. «Pange tank paika, siis vabandame,» praalisid häkkerid.

Vene häkkerite grupeering KillNet võttis küberrünnakud ette kättemaksuks Narva tanki ja nõukogude monumentide lammutamise eest. Häkkerite postitustele Telegramis on lisatud kuvatõmmised Eesti veebilehtedelt, mille töö oli häiritud. Silma hakkab näiteks transpordiameti lehelt tehtud tõmmis, millel teatatakse, et Mobiil-ID kasutamine on hetkel häiritud.