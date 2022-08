Galerii, video ⟩ Selgus Võru spaa- ja vabaajakeskuse tulevane välimus

«Ideekonkursi läbiviimine ei olnud kerge, kasvõi selles osas, keda võistlusele kutsuda. Kohal olid Eesti oma ala tipud,» rääkis projekti vedava Johnny AS juht Urmas Johanson. «Oli tasavägine võistlus. Kuna keskuse süda on spaa- ja veekeskus, andsime seejuures kahele paremale aega esitada spaa osas täpsem visioon.»

Vabaajakeskust plaaniv Johnny AS korraldas kutsutud arhitektuurivõistluse, et leida kontseptuaalselt, arhitektuuriliselt, planeeringuliselt ja funktsionaalselt parim lahendus kaasaegsele spaa- ja vaba aja keskusele.

Selline on üldvaade uue ilme saavale alale. Foto: Võru linnavalitsus

Johansoni sõnul on ideevõistluse võitja väljaselgitamine alles suure töö algus. «Detailplaneeringu lõpule viimine võtab protseduuriliselt veel aega,» lisas Johanson. «Koostöö Võru linnaga on olnud muljetavaldav, muidu see keskus olekski võinud jääda ulmeliseks projektiks.»

«Tegemist ei ole üksiku hoone ideevõistlusega, vaid sisuliselt on keskus nagu väikes linn,» rääkis Allians Arhitektid OÜ esindaja Indrek Tiigi. «Paljudest hoonetest koosnevas keskuses on palju ka linna jaoks uusi funktsioonid, mida Võrus varem pole olnud. Oleme pidanud vajalikuks ka keskuse kogumahtu liigendada, et see ei mõjuks liiga monotoonselt. Tähtis on ka, et keskus oleks erinevalt tänavatelt nähtav.»

Žürii leidis, et võidutöö paistab silma terviklikkuse poolest. «Kokku mängivad nii erinevate funktsioonide paigutus, arhitektuurikeel kui mahuline liigendus, samuti on väga hästi õnnestunud ümbritseva keskkonnaga arvestamine. Linnaruumi ja kompleksi piir on hägustunud ning need justkui voolaksid teineteisesse,» on kirjeldatud žürii otsuses.