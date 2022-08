Taisto peatab bussiühenduse Valga ja Tallinna vahel

Lõuna-Eesti Postimehele ettevõte kommentaare ei jaganud. Oma kodulehel on nad aga välja toonud järgneva info: ««Liinide sulgemisel sellist ühte suurt põhjust ei ole,» ütleb Taisto Liinide juhataja Taisto-Taimo Kängsepp. «Liinivedu on viimasest kahest koroonatalvest räsitud ja on näha, et kolmas talv parem ei tule. Bussinduses loevad tegevusmahud ja kunagiste mahtude taastumisele ei saa panustada. Vahepeal on maailm ja inimeste harjumused muutunud,» jätkas Kängsepp. «Diislikütuse hind on vähemalt kaks korda kallim kui kaks suve tagasi. Eeloleval talvel läheb inimestel suur hulk oma sissetulekust sellele, et saada kõhud täis ja hoida tuba soe, seega ei saa me prognoosida bussireisijate arvude kasvamist.»