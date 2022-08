Räpina haigla ehitustöid pitsitab rahamure

Teine variant oleks omavalitsuse toetus. "Eeldame, et AS Räpina Haigla on juba kaalunud kavandatava investeeringu omafinantseeringu katteks kaasata haigla teeninduspiirkonna kohalike omavalitsuste vahendeid, kuid kui seda tehtud ei ole, ning tegemist on laiemale piirkonnale olulise teenusega, tuleks proovida selliste kokkulepeteni jõuda," selgitas minister.