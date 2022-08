Näitus väärtustab Lõuna-Eesti rolli kunstis

Teoseid eksponeeritakse ligi viiekümnelt kunstnikult, nende seas on Karl Pärsimägi, Konstantin Süvalo, Jaan Vahtra, Eduard Rüga, Villem Ormisson, Jaan Koort, Peet Aren, Konrad Mägi, Ants Murakin, Roman Nyman, Andrus Johani ja Eduard Wiiralt. Eriliselt tõstab näitus esile Eduard Timbermanni, kelle looming on jäänud siiani suurema tähelepanuta.

Kuraator Liis Pählapuu sõnutsi tasub näitusel mõtiskleda näiteks selle üle, kas seda saab pidada kokkusattumuseks, et just Lõuna-Eestist on välja kasvanud Eesti kunsti väljapaistvamad koloristid, nagu Karl Pärsimägi, Konrad Mägi või Konstantin Süvalo, või on nende kunstnikuks saamise määranud siinne kohavaim. Samuti võiks kunstiteadlase sõnul arutleda, kuivõrd on meie nägemusi lõunaeestilikkusest kujundanud just siia maalima jõudnud kunstnike looming.