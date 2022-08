Endine tolliametnik: salakaupa veeti ikka meeletult

Toona oli Eestis üldse suure defitsiidi aeg. Kuidas hakkama saite?

Samas ega toona väga mõelnudki, et midagi oleks üldse halba olnud. Ilmselt me kõik olimegi harjunud elama kehvades tingimustes, kus midagi saada ei olnud. Inimene oli siis vist kõvasti vähenõudlikum kui nüüd.

Millal teist Koidulas tolliametnik sai?

Ilmselt oli sellisel segasel ajal päris raske tolliametnik olla, Vene väed olid ju Eestis veel sees. Milliste katsumustega pidite rinda pistma?

See oli tõesti väga keeruline aeg. Kõik seadused tuli piirivalve osas alles välja töötada. Piiril olid ajateenijatest poisid, näiteks see kirjanik... Kes ta nüüd oligi? Contra. Tema oli ka piiril noore ajateenijana ja kõik nad pidid hommikuti jooksutiiru läbima. Ja piiril oli samuti üks venelaste dessantdiviisi grupp, kellest osa oli Petseris. Väga huvitav oligi see, et Petseri sõjaväelased sõitsid harjutama Eesti territooriumile Koidula tollipunkti kõrvale. Sealt käis läbi ka väliskülalisi ja vahel mängis orkester lausa Koidula piiripunktis.