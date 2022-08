Kangro tõdes tänukõnes, et 25 aasta jooksul on Võrus loodud intellektipuudega inimeste toeks sotsiaalne kaitse. «Öeldakse, et linn on just nii tugev, kui hästi elavad seal kõige nõrgemad,» rääkis Kangro. «Võru on selles mõttes tugev linn. Ning ma ei mõtle ainult puudega inimesi, vaid ka lapsi ja teisi abivajajaid.»