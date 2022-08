Viies Haanja triatlon pakkus elamusi

Stardis oli ka Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk, kes ütles, et talle Haanja maastik võistlemiseks sobib. Pealegi on korraldaja Anno Veider teda järjepidevalt osalema kutsunud.

Haanja suusaklubi esindaja Aare Eiche tundis rõõmu, et taas oli triatlon rahvusvaheline. Võistkondlikus stardis osales kolm meeskonda Belgiast. Belglasi ei häirinud, et nad pidid startima varustusega, mis erines teiste võistlejate omast oluliselt. Näiteks olid ühel rattal peeglid.

Ohtralt ka loosiauhindu

Korraldaja Anno Veideri sõnul on tähtsad kõik võistlejad, nii preemiaraha jahtivad ja pidevalt treenivad sportlased kui ka ennast proovile panevad harrastajad, kes võib-olla osalevad alles esimesel triatlonil. Autasustamisega oodati ka sellel aastal seni, kui viimane võistleja oli ületanud finišijoone.

Auhinnafondi koostamisel on arvestatud kõigiga. Kui tugevaid sportlasi tõmbab Haanjasse end proovile panema võimalik auhinnaraha, siis harrastajatele pakub rõõmu pikk nimekiri loosiauhindu. Välja loositigi kümneid osalemisvõimalusi erisugustel spordivõistlustel ja kohalike talunike toodangut. Suurimat elevust tekitasid nutiluku, uhke aiakiige ja kvaliteetse õuediivani loosimised.

Täiskasvanute arvestuses, kus osalesid 18–49-aastased, võitis põhidistantsi Henry Räppo, kes parandas nii ujumise-, ratta- kui ka jooksuaegasid ja teenis sellega kopsaka preemiaraha. Teisele kohale võitles end Risto Holtsmeier ja kolmas oli Vjatšeslav Kulak. Kõik esikolmikus olevad sportlased treenivad Tartus Ujumise spordiklubis.

Naiste konkurentsis võitis Merli Randoja (T3 Triathlon Team), teine oli Maarika Vällik (TriSmile) ja kolmas Piret Põldsaar (Treeningpartner). Kui meeste arvestuses läksid kiireima sportlase preemiad ühele võistlejale, siis naiste puhul oli lõpptulemus põnevam. Kiireim ujuja oli hoopis Romi Iisrael (N14–17), kes edestas konkurenti rohkem kui kahe minutiga. Parima rattasõiduaja sõitis välja Merili Randoja ning jooksmises oli väledaim Maarika Vällik.

Võistkondlikud võitjad

Võistkondliku võistluse stardi võitis AOK Dream Team, kuhu kuulusid Erik Anja, Georg Karlep ja Johannes Laur. Pjedestaali teisele kohale jõudis Võrukate meeskond koosseisus Ville Liping, Viljar Kuljus ja Ivar Ivanov. Kolmandale kohale väärilise tulemuse tegi võistkond Kanad Ja Ühed Jalad, kuhu kuulusid Talis Susi, Robin Möll ja Danel Kaur.

Küsimusele, miks niigi tihedalt hõivatud inimesed triatloni korraldavad, ei oskanud Aare Eiche, Anno Veider ega Olev Reinmägi esimese hooga vastata. Kuid korraldamisse on kaasa tõmmatud nii elukaaslased, lapsed, vanemad, sugulased ja sõbrad. Reinmägi ütles, et tunnustavat tagasidet jagub ja eks see panebki rattad liikuma ning toob naeratuse näole.

Juubelihõngulise võistluse lõpetasid ühine tordisöömine ja Shanoni kontsert.